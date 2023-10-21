Гонсалес выразил желание поучаствовать в матче легенд ЦСКА против «Локомотива»

Экс-полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес выразил желание поучаствовать в матче легенд армейцев против «Локомотива», который состоится 19 ноября в Москве.

«Приятно, что меня не забыли в России. Для меня было бы большой честью увидеться с фанатами ЦСКА, встретить старых друзей», — приводит слова Гонсалеса Metaratings.ru.

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2008 по 2014 год. Всего за московский клуб он провел 69 матчей, забил 10 мячей и отдал 13 результативных передач.