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Булыкин отреагировал на празднование Фернандесом гола в ворота ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о праздновании защитником «Зенита» Марио Фернандесом гола в ворота ЦСКА в матче 7-го тура (1:1).

«На самом деле тут нет однозначного ответа, каждый решает для себя, как праздновать и что делать, и уже тот вариант, что он перешел из своего родного клуба в «Зенит», это наложило большой отпечаток. Праздновать или нет, уже никому не интересно. У меня была такая же ситуация, когда я перешел из «Тен Хага» в «Аякс». А это были злейшие враги, и я перешел из одного клуба в другой, но за счет того, что я помог одному клубу и хорошо играл в другом, мне простили все. Радовался я или нет, это уже никого не интересовало. Смысл в том, чтобы приносить пользу одной и второй команде, и тогда тебе все простят», — цитирует Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год. С 2012 по 2022 год защитник выступал за ЦСКА. Этим летом московский клуб не смог подписать игрока.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005317366_bulyikin_otreagiroval_na_prazdnovanie_gola_mario_fernandesa_v_vorota_cska
Дмитрий Булыкин
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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Антон Заболотный

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 4
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Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Максим Кузьмин

Балтика

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Динамо

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Марат Быстров

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