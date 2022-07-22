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Сегодня, 18:57

Судейский комитет РФС организует семинары для клубов РПЛ и СМИ

Виктория Кравченко
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Судейский комитет РФС направил официальные письма в клубы Мир РПЛ с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.

Лекция будут посвящены последним изменениям правил игры и их трактовкам.

На семинарах будут разбираться сложные игровые моменты: назначение пенальти, положения «вне игры», игра рукой. Примерами будут служить события из матчей российских и европейских турниров. Одной из тем станут нюансы и протокол работы ВАР.

Представители судейского комитета проведут такие семинары для комментаторов и других СМИ.

Источник: https://rfs.ru/news/216341
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