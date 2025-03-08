«Рубин» — «Спартак»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Рубин» встретится со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ в воскресенье, 9 марта. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

По итогам 19-ти туров премьер-лиги команда Рашида Рахимова набрала 26 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Красно-белые с 40 баллами идут на третьей строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

09 марта 2025, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде