Булавин считает, что Фернандес не будет прогрессировать в «Зените»
Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал переход в петербургскую команду 32-летнего защитника Марио Фернандеса.
«Я удивлен этим трансфером. Фернандесу 32 года, это значит, что прогрессировать он уже не будет. Он будет играть на опыте, и все. Но возраст иногда и подводит. Есть физические данные, которые не обманешь. Он играет не как оборонительный игрок, а больше как атакующий. Я сам играл на этом месте, знаю, что такое подключаться к атакам. Нужна же еще страховка. Противник уже знает, как Марио играет. Да и по прошлому сезону было видно, как «Зениту» стали фланги закрывать. Так что трансфер во всех отношениях странный. Может ли у него быть другая позиция? Я его не вижу ни на какой другой позиции. Центральный защитник? Это вряд ли. Он в отборе, я скажу, не очень — идет обычно «лоб в лоб». Поэтому в центре обороны будет проигрывать. И потом скоростные качества Фернандеса надо учитывать. Уже возрастной игрок. В опорной зоне? Там я вообще его не вижу, честно говоря. Нужна сумасшедшая работоспособность — как у Барриоса. Я не думаю, что Фернандес способен на такое», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».
Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.
Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
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|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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