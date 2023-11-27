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Сегодня, 16:00

Булатов считает, что после поражения «Краснодара» чемпионская интрига в РПЛ «умерла»

Александр Кружков
Обозреватель
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Форвард «Краснодара» Александр Кокшаров.
Фото ФК «Краснодар»

Бывший главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил расклад в РПЛ в гонке за золотые медали.

— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго?

— Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один. Главное, не видно команды, способной конкурировать с ним на дистанции.

— А «Краснодар»?

— К сожалению, яркие матчи он чередует с провальными. Вдобавок теперь минимум на несколько туров лишится Кордобы. Кстати, тоже штрих. Если клуб всерьез собирается бороться за первое место, таких идиотских удалений быть не должно. А «Спартаку» не хватает стабильности. Что касается «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, то они по разным причинам к борьбе за золото не готовы.

— Значит, в мае 2024-го Петербург будет обмывать шестое чемпионство подряд?

— Наверняка. На старте сезона после ухода Малкома и Кузяева «Зенит» лихорадило. Но Семак вырулил. Сейчас все игроки в тонусе, включились на полную катушку. Никакой вальяжности. Разве что Клаудиньо пока не в оптимальных кондициях. Зато в порядке остальные легионеры — Барриос, на котором держится опорная зона, Вендел, Дуглас Сантос, Кассьерра. Прибавляют и наши ребята — Мостовой, Сергеев, Круговой... Не вижу у «Зенита» слабых мест.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»

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ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 12 1 3
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