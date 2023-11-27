Булатов считает, что после поражения «Краснодара» чемпионская интрига в РПЛ «умерла»

Бывший главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил расклад в РПЛ в гонке за золотые медали.

— После 16-го тура «Зенит» вернулся на первое место. Надолго?

— Да. Мне кажется, в чемпионской гонке интрига умерла. И по подбору футболистов, и по глубине состава «Зенит» в России по-прежнему номер один. Главное, не видно команды, способной конкурировать с ним на дистанции.

— А «Краснодар»?

— К сожалению, яркие матчи он чередует с провальными. Вдобавок теперь минимум на несколько туров лишится Кордобы. Кстати, тоже штрих. Если клуб всерьез собирается бороться за первое место, таких идиотских удалений быть не должно. А «Спартаку» не хватает стабильности. Что касается «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА, то они по разным причинам к борьбе за золото не готовы.

— Значит, в мае 2024-го Петербург будет обмывать шестое чемпионство подряд?

— Наверняка. На старте сезона после ухода Малкома и Кузяева «Зенит» лихорадило. Но Семак вырулил. Сейчас все игроки в тонусе, включились на полную катушку. Никакой вальяжности. Разве что Клаудиньо пока не в оптимальных кондициях. Зато в порядке остальные легионеры — Барриос, на котором держится опорная зона, Вендел, Дуглас Сантос, Кассьерра. Прибавляют и наши ребята — Мостовой, Сергеев, Круговой... Не вижу у «Зенита» слабых мест.