Бритые налысо Кокорин и Мамаев играют в футбол в колонии. Видео

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев играют в футбол в колонии. Оба футболиста были обриты налысо. Видео с шуточной озвучкой было опубликовано в телеграм-канале Mash.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные прибыли в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.