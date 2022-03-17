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17 марта, 23:35

«Спортсмены ни в чем не виноваты». Британский журналист разочарован отстранениями россиян

Британский журналист Кинселла считает, что отстраненные российские футболисты ни в чем не виноваты
Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Британский журналист Кинселла выразил разочарование в связи с отстранениями российских спортсменов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Британский журналист Низар Кинселла (Goal.com) в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к санкциям, которые наложили на российский футбол.

Что думаете о санкциях, которые наложили на российский футбол? Сборную России не допустили до стыковых матчей чемпионата мира, российские клубы исключили из еврокубков.

Тяжело ответить на этот вопрос... Я не эксперт в вопросах политики. Но я точно могу сказать, что мне жаль игроков и тренеров, потому что они ни в чем не виноваты. Я был в России, смотрел матчи российских команд, и мне жаль, что с вашим спортом сейчас происходит такая ситуация. Надеюсь, что смогу еще раз приехать к вам в Россию на футбол, — сказал Кинселла.

Роман Абрамович. «Российские игроки и тренеры ни в чем не виноваты». Британский журналист — о санкциях против Абрамовича и России

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