«Спортсмены ни в чем не виноваты». Британский журналист разочарован отстранениями россиян

Британский журналист Кинселла считает, что отстраненные российские футболисты ни в чем не виноваты

Британский журналист Низар Кинселла (Goal.com) в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к санкциям, которые наложили на российский футбол.

— Что думаете о санкциях, которые наложили на российский футбол? Сборную России не допустили до стыковых матчей чемпионата мира, российские клубы исключили из еврокубков.

— Тяжело ответить на этот вопрос... Я не эксперт в вопросах политики. Но я точно могу сказать, что мне жаль игроков и тренеров, потому что они ни в чем не виноваты. Я был в России, смотрел матчи российских команд, и мне жаль, что с вашим спортом сейчас происходит такая ситуация. Надеюсь, что смогу еще раз приехать к вам в Россию на футбол, — сказал Кинселла.