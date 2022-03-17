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Сегодня, 22:07

Агент Комппера заявил, что его клиент не собирается покидать Россию

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Агент Марвина Комппера Арманд Дурн заявил, что его клиент не собирается уезжать из России.

«Могу сказать, что в данный момент мистер Комппер хорошо чувствует себя в «Локомотиве», ему комфортно работать с его коллегами. Он такой человек — когда что-то начинает, то обязательно доводит это до конца. Так что сейчас он абсолютно точно продолжает работать и будет стараться заработать как можно больше очков для «Локомотива».

Он уже занимается получением тренерской лицензии Pro. Ему потребуется еще несколько месяцев, но все уже в процессе.

Он настоящий джентльмен и очень умный человек. Что бы он ни хотел сделать, он всегда будет на связи, всегда будет общаться. И Марвин точно не волшебник, он не исчезнет», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Марвин Комппер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива». Он будет готовить команду к ближайшим матчам в Кубке России и РПЛ.

Однако, по информации «СЭ», Дмитрий Лоськов будет заявлен исполняющим обязанности главного тренера клуба, так как у Комппера нет необходимой лицензии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-komppera-marvin-ne-volshebnik-on-ne-ischeznet-iz-lokomotiva/
Марвин Комппер
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