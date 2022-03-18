Терюшков: «Зе не хотел уходить из «Химок»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что камерунский нападающий Ламкель Зе не хотел покидать клуб. По словам руководителя, на его решение повлияли агенты.

В четверг генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что Зе уведомил клуб о намерении расторгнуть контракт.

«Действительно рассчитывали на Зе, но что делать, Международная федерация футбола (ФИФА), видите как, подсунула такой привет, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Конечно, мы рассчитывали на игрока, это нападающий, которого мы искали, как мне кажется, достаточно удачно нашли, в аренду взяли, в России в принципе таких немного. Но сам Зе не хотел уходить, здесь в большей степени, наверное, сыграли роль его европейские агенты, которые еще раз решили заработать при той возможности, которую им дали ФИФА и УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций). Вы знаете, ничего страшного нет, конечно, будем дальше играть и продолжать борьбу».

«Конечно, и на [Филипа] Дагерстола, и на Зе рассчитывали, но нет ничего страшного, с Сергеем Николаевичем [Юраном] тоже разговаривали, будем выходить из ситуации, будем биться в любом случае. Может быть, кого-то из наших молодых игроков откроем с новой стороны. Больше нет иностранных игроков, которые изъявили желание покинуть команды, все они давно с нами. И Зе тоже не особо сильно хотел уезжать, я так понимаю, что его кто-то сбил с правильного настроя, потому с ним и Сергей Николаевич разговаривал, но он поменялся в течение одного дня», — добавил Терюшков.

6 февраля «Химки» арендовали Зе у бельгийского «Антверпена», срок соглашения был рассчитан до конца сезона. В составе «Химок» нападающий провел три матча в Тинькофф РПЛ, в которых забил два мяча.