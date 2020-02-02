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Бранислав Иванович: «Болельщики «Зенита» — уникальные. При всем уважении к поклонникам других команд»

12:33
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Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович сказал, что ощущает поддержку болельщиков команды.

— Как только я перешел в «Зенит», сразу сказал, что болельщики здесь уникальные, ведь у них всего один клуб на такой большой город. При всем уважении к поклонникам других команд, «Зенит» — это что-то особенное. Фанаты очень стараются, «Зенит» является самым посещаемым клубом в России. Болельщики дают нам силы. Даже когда мы играем на выезде — например, на холоде в Казани — и ты видишь, сколько человек приехали поддержать команду, ты понимаешь, что это, наверное, настоящая любовь. Эти люди любят «Зенит» даже больше, чем сам футбол. Я горжусь ими. Когда мы ощущаем их поддержку, мы стремимся сделать все для того, чтобы победить и сделать их счастливыми.

«Зенит» лидирует в чемпионате России, имея в активе 45 очков в 19 играх.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-02-02-branislav-ivanovich-v-etom-sezone-pobeditelyu-chempionata-vruchat-novyy-kubok-ochen-khochetsya-vzyat.htm

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