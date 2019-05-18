Божович считает, что аншлаг на стадионе поможет "Крыльям Советов" в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от домашнего матча 29-го тура чемпионата России против "Спартака"​.

– Хозяин поля всегда получает преимущество, когда стадион полный. Это очень большое событие. Такая атмосфера должна пойти "Крыльям" на пользу, – сказал Божович в эфире канала "Матч! Премьер".

Зона стыковых матчей? Пока шансы есть, хоть и математические, мы должны верить. Мотивировать никого не нужно, потому что мы все профессионалы, работаем на профессиональном уровне, это наша работа.

Мы должны играть за своих болельщиков, которые сегодня устроят аншлаг. Дополнительная мотивация против "Спартака", я думаю, не нужна.