Божович назвал свои любимые фильмы и своих кумиров. Как вам выбор?

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович назвал свои любимые фильмы и своих кумиров среди знаменитостей. По словам специалиста, он уважает бывшего президента Югославии Броза Тито, экс-лидера Кубы Фиделя Кастро и латиноамериканского революционеера Че Гевару.

- Не могу сказать, что у меня есть самый любимый фильм, потому что я смотрел много фильмов, - сказал Божович в интервью YouTube-каналу DerbyTV. - Много таких есть. "Крестный отец", "Лицо со шрамом" неплохой, "Однажды в Америке", не знаю, как называется по-русски один из самых лучших - там, где Джек Николсон в психбольнице... (Божович имеет в виду "Пролетая над гнездом кукушки" - прим. "СЭ"). Вот он один из самых лучших.

- У вас есть Инстаграм, вы его сами ведете?

- У меня нет Инстаграма.

- То есть это не ваш Инстаграм?

- Нет. У меня есть Инстаграм, но нет своих фотографий. Есть фотография бывшего президента Югославии Тито вместе с Фиделем Кастро.

- Это кумиры ваши?

- Одни из. Че Гевара был кумир тоже.