Боярский: «Иностранцы сдают позиции, они у нас играют не для развития»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, что думает о легионерах в РПЛ.

«Честно говоря, я не большой специалист по внутренней трансферной политике клуба. Но считаю, что [сейчас] наш футбол в более перспективной стадии развития, чем когда он наполнен легионерами. Иностранцы сдают свои позиции — это хорошие футболисты, но легионеры у нас играют не для развития», — сказал Боярский «СЭ».

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию и опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

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