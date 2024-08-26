Боярский: «Столетие — это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом»

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о столетии клуба.

— Чего вы ожидаете от «Зенита» в год столетия?

— Не только я, но и все знают: столетие — это практически стопроцентная гарантия, что «Зенит» будет чемпионом.

— Почему вы так уверены? В прошлом сезоне было очень близко к сенсации.

— Да, но «Зенит» все равно становился чемпионом шесть раз подряд. Вряд ли кто-то еще способен на это. И Семак, опять же, держит руку на пульсе. Помогают и болельщики. Весь город знает, что в юбилейный год это наша обязанность.

Команда из Санкт-Петербурга становилась чемпионом РПЛ в шести предыдущих сезонах.