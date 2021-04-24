Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга над «Ротором» в матче 27 тура Тинькофф РПЛ (6:0).

«Мне очень понравилось, как играл «Зенит» в первом тайме, — сказал Боярский «СЭ». — Могли и в первом тайме напихать 10 голов. Культура владения мячом — это потрясающе. Я такого давно не видел. Семак — молодец, он поставил команду. Парни сегодня выглядели очень цельно. Команда была, как единый кулак. Молодые игроки сегодня очень здорово себя проявили. Мостовой — это перспектива «Зенита». Нужно подводить молодежь в состав не во время игры, а с 0:0, чтобы они доказывали свою состоятельность. У молодежи горят глаза. Нужно отметить, конечно же, «Ротор». Они молодцы, старались. Вратарь очень многое отбивал, но потом это стало бессмысленным. Дальнейшее сопротивление стало бесполезным».

Боярский также заявил, что у «Локомотива» нет шансов против «Зенита» в предстоящей встрече.

«Мы, конечно, победим. У «Локомотива» нет никакой мотивации, кроме злобы. А у «Зенита» есть определенная надежда — стать чемпионами третий раз. Так оно и будет. «Локомотив» будет сопротивляться? В этом нет никакого смысла. Пойду ли я на этот матч? Конечно! Нужно же эмоциями подпитаться», — добавил Боярский.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ротор» — 15 строчка и 18 баллов. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом». В случае победы «Зенит» может стать досрочно чемпионом России.

(Артем Бухаев)