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Бояринцев: «Видел много легионеров, которые играли 4-5 игр, а потом сдувались»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что некоторые легионеры в чемпионате России сильно расслабляются.

«Я видел много легионеров, которые играли 4-5 игр, а потом сдувались. Кто-то сталкивается с московской ночной жизнью, кто-то еще с чем-то... Некоторые игроки действительно расслабляются, видя, что в чемпионате все легко дается. Это главная ошибка, потому что потом вернуться в прежнее состояние очень сложно.

Здесь может быть ряд причин. Не буду гадать на кофейной гуще. Истинную причину можно узнать только от первого источника. Бонгонда не первый и не последний. У легионеров есть такие моменты, когда они сильно расслабляются в России по спортивным и неспортивным причинам», — цитирует Metaratings.ru Бояринцева.

Источник: https://metaratings.ru/news/boyarincev-rasskazal-pochemu-legionery-rasslablyayutsya-posle-pereezda-v-rossiyu-320853/
Денис Бояринцев
Футбол
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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