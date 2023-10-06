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Сегодня, 06:21

Бояринцев не верит, что Джикия станет портить атмосферу в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации вокруг защитника красно-белых Георгия Джикии в преддверии матча с ЦСКА в рамках 11-го тура РПЛ.

«Георгий — очень порядочный человек. Я знаю его лично, и он никогда ничего не будет подрывать изнутри. Здесь стоит искать только футбольную подоплеку. Это один из самых духовитых ребят в коллективе. Он еще наберет кондиции. Возможно, сказывается постоянная ротация, но в слухи не верю: Георгий не сделает ничего во вред «Спартаку», — цитирует Бояринцева RT.

В текущем сезоне Джикия провел только 6 матчей за «Спартак» в РПЛ. Московский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1212770-boyarincev-dzhikiya-atmosfera-spartak
Георгий Джикия
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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