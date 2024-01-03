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Сегодня, 21:19

Селин высказался о возможном продлении контракта Ивича с «Краснодаром»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» в скором времени собирается продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Это логичное стремление руководства «Краснодара». Когда у команды есть результат, не хочется ничего менять. Наоборот, есть желание продлить соглашение с тренером, чтобы развиваться дальше. Есть ли риск, что Ивич почувствует себя незаменимым, если с ним сейчас продлить контракт? Риск есть всегда. У футболистов бывает синдром второго сезона. Сначала игрок выстреливает, а потом соперники к нему по-другому относятся, да и сам он снижает к себе требования. Так может быть и с тренером. Но Ивич достаточно амбициозный специалист. За год в «Краснодаре» он зарекомендовал себя с хорошей стороны — так почему бы не продлить контракт с ним?» — приводит слова Селина «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005526208_selin_mogut_li_peremanit_ivicha_spartak__velikaya_komanda_a_krasnodar__molodoy_klub
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ФК Краснодар
Владимир Ивич
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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