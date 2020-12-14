Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал о подробностях конфликта с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Ситуация, которая произошла во время матча 18-го тура Тинькофф РПЛ, будет рассмотрена 15 декабря на заседании КДК РФС.

— Футбол — это сложный, но в то же время простой процесс, — сказал Бородин в эфире «Матч Премьер». — Футболисты должны играть, судьи — судить, а тренеры — давать указания своим футболистам. Всю игру тренер команды гостей апеллировал сначала к трибунам, потом к судьям, потом к нашему штабу какие-то непонятные наскоки. Наконец, получил заслуженную желтую карточку.

После отмененного гола мы опять услышали в свой адрес претензии. После этого я подошел к бровке и жестами попросил его успокоиться. Я пошел обратно, но услышал, что меня окрикнули. Я поворачиваюсь и вижу этот знаменитый жест (намек на взятку — прим. «СЭ»).

Тут и последовала ответная реакция. Я сказал, что это наш стадион, наш Колизей, надо уважать всех участников процесса. Мы молодой клуб, может, не с такой историей, как «Спартак», но мы хотим, чтобы к нам относились с уважением. И мы своей игрой и местом в таблице это доказываем.

А эти сомнительные намеки — это просто унижение. Это дискредитирует весь наш российский футбол. Когда постоянно провоцируют, следует ответная реакция. Я счел нужным поставить на место тренера. Он на чужой территории, они в гостях. У меня пришли жена с детьми, и они не хотят видеть, как кто-то скачет по бровке и всех провоцирует.