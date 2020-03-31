Борис Ротенберг: «Разговоров с Кокориным о контракте с «Сочи» не было»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал информацию в СМИ о том, что в конце нынешнего сезона клуб намерен предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт и сохранить его у себя. До лета права на форварда принадлежат «Зениту».

— Никаких разговоров на эту тему не было. Александр принадлежит «Зениту», сейчас надо пережить пандемию, а потом уже думать о другом.

— Может ли клуб расстаться с Адилем Рами?

— Он пытается восстановиться. Ждем. Никаких решений по нему нет. (Виталий Айрапетов)