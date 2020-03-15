Борис Ротенберг: «Приблизил ли «Сочи» «Зенит» к чемпионству? Ну я же питерец»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о победе его команды над «Краснодаром» (2:0) в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России.

— Вы знаете, я сегодня увидел именно команду. Ребята бились. Один за всех и все за одного. Это главная наша победа. У нас есть коллектив. Это здорово! — подчеркнул Ротенберг.

— Есть уверенность, что «Сочи» не вылетит?

— Будем играть дальше. У нас каждый матч как финал. Я не оглядываюсь назад. Смотрю только вперед, не считаю расклады.

— Приглашение Кокорина пока оправдывает себя на все 100 процентов?

— Вы же все сами видите. Саня — очень неординарный, талантливый футболист. Он нам помогает, взбудоражил ребят. Команда сплотилась вокруг него, это очень важно.

— Если летом Кокорин не вернется в «Зенит», постараетесь подписать с ним полноценный контракт?

— Кокорин — игрок «Зенита», у нас он выступает на правах аренды. Все права на него у питерского клуба. А что будет летом? Будет время — будет пища.

— Понимаете, что сегодня здорово помогли «Зениту» сделать уверенный шаг к чемпионству?

— Ну я же питерец (смеется). Вы же знаете, из какого я города?

— Допускаете, что во вторник чемпионат России будет прерван?

— Не знаю. Не мне решать. Хотелось бы, чтобы этот сезон был закончен каким-то образом. Но здесь уже много факторов. Это уже не спортивная тема, на первый план выходит здоровье. Поэтому мне сложно сейчас ответить на ваш вопрос. (Виталий Айрапетов)