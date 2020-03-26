РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Борись и побеждай». Баннер фанатов «Спартака» о коронавирусе

10:53
Теги:

Фанаты «Спартака» вывесили баннер под окнами больницы в Коммунарке, сообщается в Telegram-канале Mash. Он посвящен пандемии коронавируса. Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

— Борись и побеждай, — написано на баннере.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир