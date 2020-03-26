«Борись и побеждай». Баннер фанатов «Спартака» о коронавирусе

Фанаты «Спартака» вывесили баннер под окнами больницы в Коммунарке, сообщается в Telegram-канале Mash. Он посвящен пандемии коронавируса. Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

— Борись и побеждай, — написано на баннере.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.