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Большинство клубов РПЛ поддержало расширение лиги до 18 команд

17:25
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Большинство представителей клубов Российской премьер-лиги поддержали расширение лиги с 16 команд до 18. Об этом журналистам сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. При этом срок реализации инициативы еще будет обсуждаться.

18 команд играло в элитном российском дивизоне в сезонах-1996 и 1997. В 1992 году клубов было 20, однако тогда турнир был разделен на две группы. В остальные сезоны в высшей российской лиге выступало 16 команд.

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