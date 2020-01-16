Большинство клубов РПЛ поддержало расширение лиги до 18 команд
17:25
Большинство представителей клубов Российской премьер-лиги поддержали расширение лиги с 16 команд до 18. Об этом журналистам сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. При этом срок реализации инициативы еще будет обсуждаться.
18 команд играло в элитном российском дивизоне в сезонах-1996 и 1997. В 1992 году клубов было 20, однако тогда турнир был разделен на две группы. В остальные сезоны в высшей российской лиге выступало 16 команд.
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