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Сегодня, 12:39

Комитет Госдумы направит в Минцифры обращение по проблемам с получением Fan ID

Анна Горшкова
Корреспондент
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Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что организация в ближайшее время отправит в Минцифры обращение, связанное с проблемами при получении Fan ID.

«Мы знаем, что большое количество людей столкнулись с рядом проблем. То, о чем мы договаривались перед вторым чтением, Минцифры, по моему мнению, не выполнило. Предлагаю в ближайшее время, так как Российская премьер-лига стартует 15 июля, отправить письменное обращение в Минцифры», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Член комитета Госдумы сказал, что услуга получения Fan ID должна быть доступна в каждом МФЦ.

«В Московском регионе, например, необходимо прибыть в многофункциональный центр после загрузки фотографии, а таких всего шесть штук. Мы же говорили, что такая услуга должна быть доступна в каждом МФЦ, в законе также говорится, что ее должны получать и представители средств массовой информации, и стюарды, и, наверное, спортсмены, по логике спортсмен является участником мероприятия», — отметил Терюшков.

4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

Источник: https://tass.ru/sport/15139759
Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
5
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6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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11
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