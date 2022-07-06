Комитет Госдумы направит в Минцифры обращение по проблемам с получением Fan ID
Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что организация в ближайшее время отправит в Минцифры обращение, связанное с проблемами при получении Fan ID.
«Мы знаем, что большое количество людей столкнулись с рядом проблем. То, о чем мы договаривались перед вторым чтением, Минцифры, по моему мнению, не выполнило. Предлагаю в ближайшее время, так как Российская премьер-лига стартует 15 июля, отправить письменное обращение в Минцифры», — приводит слова Терюшкова ТАСС.
Член комитета Госдумы сказал, что услуга получения Fan ID должна быть доступна в каждом МФЦ.
«В Московском регионе, например, необходимо прибыть в многофункциональный центр после загрузки фотографии, а таких всего шесть штук. Мы же говорили, что такая услуга должна быть доступна в каждом МФЦ, в законе также говорится, что ее должны получать и представители средств массовой информации, и стюарды, и, наверное, спортсмены, по логике спортсмен является участником мероприятия», — отметил Терюшков.
4 июля карта болельщика стала доступна для оформления на «Госуслугах». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале. Однако многие пользователи сообщают, что в понедельник происходит сбой во время попытки сделать себе карту болельщика на сайте Госуслуг.
21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23. При этом проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.
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3
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4
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5
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6
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9
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11
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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