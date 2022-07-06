Оздоев о легионерах «Зенита»: «По меркам Европы это средние футболисты»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об иностранных футболистах, выступающих за команду.

«Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за сто миллионов, а у нас за пять. Вопрос возможностей.

Когда «Зенит» привозил многомиллионных Халка и Витселя, команда выходила из группы. А Иванович? После его ухода из «Зенита» я не видел в РПЛ ни одного центрального защитника, сопоставимого по уровню с Браниславом. Он выиграл все, был капитаном «Челси». И, несмотря на то, что он приехал в Россию уже в приличном возрасте, держал уровень. Многие говорили, что в Россию Иванович приехал зарабатывать. Если бы он хотел только денег — уехал бы в Эмираты или Китай. Но в 36 лет был лучшим на поле», — приводит Sport24 слова Оздоева.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года, на его счету 8 голов и 13 результативных передач в 116 матчах за команду.

По окончании прошлого сезона 29-летний россиянин покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента.