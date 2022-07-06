Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:59

Оздоев о легионерах «Зенита»: «По меркам Европы это средние футболисты»

Оздоев назвал легионеров «Зенита» средними по европейским меркам футболистами
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об иностранных футболистах, выступающих за команду.

«Если ты хочешь обыгрывать «Челси», «Ювентус» или «Лацио», нужно вкладывать десятки миллионов евро. Легионеры, которых привозит «Зенит», для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за сто миллионов, а у нас за пять. Вопрос возможностей.
Когда «Зенит» привозил многомиллионных Халка и Витселя, команда выходила из группы. А Иванович? После его ухода из «Зенита» я не видел в РПЛ ни одного центрального защитника, сопоставимого по уровню с Браниславом. Он выиграл все, был капитаном «Челси». И, несмотря на то, что он приехал в Россию уже в приличном возрасте, держал уровень. Многие говорили, что в Россию Иванович приехал зарабатывать. Если бы он хотел только денег — уехал бы в Эмираты или Китай. Но в 36 лет был лучшим на поле», — приводит Sport24 слова Оздоева.

Оздоев выступал за «Зенит» с февраля 2018 года, на его счету 8 голов и 13 результативных передач в 116 матчах за команду.

По окончании прошлого сезона 29-летний россиянин покинул клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-06-ozdoyev-legionery-kotorykh-privozit-zenit-sredniye-futbolisty-po-merkam-yevropy
Магомед Оздоев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Легенда! Как сын миллиардера Ротенберга стал чемпионом всего в футболе, хотя провел на поле 725 минут
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Андрей Ещенко: уход Бакаева из «Спартака», работа в академии, выступление в медиалиге
Зачем шейхи из холдинга «Ман Сити» интересовались «Рубином». В России мог появиться новый гранд
Оздоев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Я был в шоке. Он заслуживал новый контракт — это точно»
Профессиональный игрок в CS:GO Flamie может выступить за команду Джикии и Соболева в Медиалиге
В «Зените» прокомментировали травму полузащитника Мантуана
На матч легенд «Зенит» — «Спартак» продано 2,5 тысячи билетов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оздоев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Я был в шоке. Он заслуживал новый контракт — это точно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости