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«Болейте за нас, помните историю». Дзюба поздравил «Зенит с 95-летием

21:00
Артем Дзюба, Бранислав Иванович, Сергей Семак приняли участие в церемонии выстрела из пушки Нарышкина бастиона. Фото "Матч ТВ"
Артем Дзюба, Бранислав Иванович, Сергей Семак приняли участие в церемонии выстрела из пушки Нарышкина бастиона. Фото "Матч ТВ"
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил клуб с днем рождения. 25 мая клуб отмечает 95-летие. В полдень Дзюба вместе с Браниславом Ивановичем и главным тренером Сергеем Семаком приняли участие в церемони выстрела из пушки Нарышкина бастиона.

— Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Еще раз с праздничком.

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