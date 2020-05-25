«Болейте за нас, помните историю». Дзюба поздравил «Зенит с 95-летием

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил клуб с днем рождения. 25 мая клуб отмечает 95-летие. В полдень Дзюба вместе с Браниславом Ивановичем и главным тренером Сергеем Семаком приняли участие в церемони выстрела из пушки Нарышкина бастиона.

— Надеюсь, что впереди у нас будет потрясающее будущее, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Как можно больше вам терпения, радости, здоровья. Болейте за «Зенит», переживайте за нас, помните историю «Зенита» и не забывайте, пожалуйста, о нас. Ваша поддержка нам очень-очень сильно нужна. Всем удачи, всем до свидания. Еще раз с праздничком.