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Болельщику «Зенита» на три года запретили посещать матчи из-за использования ракетницы

22:30
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Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности болельщика «Зенита» Олега Клочана, сообщает 78.ru.

Во время матча 15-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Клочан выстрелил из ракетницы, находясь на трибуне. Нарушитель получил штраф в 15 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных соревнований в течение трех лет.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.

Зенит — ЦСКА

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https://78.ru/news/2019-11-06/fanatu_zenita_zapretili_poseshat_matchi_posle_vistrela_iz_raketnici_na_gazprom_arene

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