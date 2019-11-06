Болельщику «Зенита» на три года запретили посещать матчи из-за использования ракетницы
22:30
Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности болельщика «Зенита» Олега Клочана, сообщает 78.ru.
Во время матча 15-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Клочан выстрелил из ракетницы, находясь на трибуне. Нарушитель получил штраф в 15 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных соревнований в течение трех лет.
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
Опрос
проголосовало: 16977Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...