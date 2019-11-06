Болельщику «Зенита» на три года запретили посещать матчи из-за использования ракетницы

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности болельщика «Зенита» Олега Клочана, сообщает 78.ru.

Во время матча 15-го тура премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Клочан выстрелил из ракетницы, находясь на трибуне. Нарушитель получил штраф в 15 тысяч рублей и запрет на посещение официальных спортивных соревнований в течение трех лет.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка.

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