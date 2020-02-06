Болельщики «Тамбова» обратились к президенту России. Он просят разрешить клубу поиграть в Тамбове

Петицию Президенту РФ Владимиру Путину, членам правительства и губернатору Александру Никитину составили любители футбола из Тамбова. Они просят разрешить футбольному клубу «Тамбов» поиграть в Тамбове.

В интернете появился следующий текст сообщения:

«#ФКТамбовВернисьДомой

Небольшой провинциальный клуб Черноземья «Тамбов» в настоящее время, выйдя в РПЛ вышел в РПЛ не просто по спортивному принципу (в спортивном принципе есть доля случайности), а в результате планомерной целенаправленной работы по развитию футбола в регионе. В городе созданы и успешно функционируют Академия футбола и единственный в центральном черноземье крытый футбольный манеж.

Однако, не смотря на прилагаемые усилия, развитие футбольной инфраструктуры в регионе несколько отстает от развития ФК «Тамбов», по причине не соответствия вместимости местного стадиона требованиям РПЛ, к радости своих болельщиков и имея бюджет в три раза меньший чем средний по премьер лиге, показывает выдающиеся результаты. По итогам осенней части текущего чемпионата России по футболу Тамбов по праву занимает 11-е место в турнирной таблице, отставая от московского «Спартака» на одно очко. Однако, радость жителей Тамбова и области портит факт отсутствия стадиона, отвечающего требованиям РПЛ.

Давно, восемь месяцев назад, обещанная реконструкция городского стадиона так и не началась. Мы тоже как и жители Москвы и Петербурга хотим смотреть у себя в городе большой футбол. Чем мы их хуже? Не совсем понятны требования РПЛ, согласно которым стадион должен вмещать не менее 10 тысяч зрителей, тогда как в лучших футбольных лигах мира команды играют и на стадионах по 4 тысячи зрителей и это не мешает им быть лучшими. Команда вышла в РПЛ по спортивному принципу, на основании чего нам делают искусственные препятствия и не дают болельщикам смотреть футбол у себя дома?

Город живет футболом и гордится успехами своей команды. Дети массово записываются в секции с желанием попасть в академию, одну из лучших в нашем округе. Спортивная инфраструктура должна строиться не только в Москве, в провинции тоже живут граждане РФ, почему и в спортивном плане получается дискриминация? Мы тоже хотим видеть большой футбол!

На основании изложенного, просим:

1. В порядке исключения дать возможность клубу выступать на родном стадионе, оснастив его системами безопасности болельщиков. Общая вместимость тогда будет пусть менее 10 тысяч , но позволит выполнить многочисленные запреты по охранным зонам памятников культурного наследия вокруг стадиона, меры безопасности и т.д.

2. Изыскать возможность оказать помощь для того что бы построить новый чисто футбольный стадион, который уже будет соответствовать всем требования для команд РПЛ, для дальнейшего развития массового спорта нашем городе и области в целом!

#ФКТамбовВернисьДомой»