14:19 | Футбол — РПЛ

Болельщики из Казахстана привезли Зобнину подарки на игру в Самару. Фото

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил подарки от болельщиков из казахстанского города Актау после матча 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует официальный Твиттер красно-белых.

25-летний россиянин вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

 

Крылья Советов - Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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