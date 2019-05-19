Болельщики из Казахстана привезли Зобнину подарки на игру в Самару. Фото

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил подарки от болельщиков из казахстанского города Актау после матча 29-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", информирует официальный Твиттер красно-белых.

25-летний россиянин вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

"Спартак" увез из Самары три очка, а Роман Зобнин добавил к этому подарки от красно-белых болельщиков из казахстанского города Актау 🇰🇿#Зобнин #Спартак #краснобелые pic.twitter.com/cFSjX1Yb4k – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 мая 2019 г.

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