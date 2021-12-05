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Непомнящий: «Дзюба — хороший парень, но хам»

14:30

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился воспоминаниями о сотрудничестве с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Они вместе работала в «Томи» с 2009 по 2010 год. Дзюба тогда был арендован из «Спартака».

«Мне повезло с ним. И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто, — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артем — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить, и, по-моему, он тоже знает. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Вот так было всегда, он на этом вырос. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек, и все его поступки говорят о том, из чего он вырос.

Вот когда он оказался у нас в Томске, а за это спасибо и «Спартаку», и ситуации, и Артему, наш первый и последний такой разговор серьезный был: «Артем, ты приехал сюда играть или доказать всем, что ты игрок?». Только играя можно это сделать, сидя на скамейке никому ничего не докажешь. А играть нужно в интересах команды...

Артем уже тогда обладал этим качеством — уметь продолжить игру. Для него неважно было, где он ее начинает, он всегда умел подстроиться и сыграть с игроками. Уже тогда он легко расставался с мячом, когда это нужно, он мог зацепиться за мяч. И когда мы эту игру настроили, все были довольны. Это как профессионал.

Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора. Иногда он на игрока: «Вы чего этого преступника ставите в состав? Он же играет за соперника!» Я же тоже вижу, что он почти прав. Но не в такой же форме!

На тренировках у него конфликты бывают, но без этого куда? Кто-то не так стоял. Но всегда все разрешалось мгновенно, очень быстро. Все понимали, была команда, были ребята, которые быстро все разруливали.

Он в этом смысле абсолютно адекватен. Да, такой накал вокруг него всегда есть, но это не всегда плохо".

Дзюба провел за «Томь» 34 матча и забил 13 голов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

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1.68

1X

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1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

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Зенит 2
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Обе забьют - да

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Роман Шишов все материалы автора

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