Непомнящий: «Дзюба — хороший парень, но хам»
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился воспоминаниями о сотрудничестве с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
Они вместе работала в «Томи» с 2009 по 2010 год. Дзюба тогда был арендован из «Спартака».
«Мне повезло с ним. И ему повезло, что он оказался в Томске. Не со мной, а просто, — сказал Непомнящий на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Ситуацией мы оба воспользовались, мне кажется, сполна. Артем — хороший парень, но хам. От этого никуда не деться. Я об этом не стесняюсь говорить, и, по-моему, он тоже знает. Но умный. Он умеет извлечь всегда из некомфортной ситуации свою пользу. Вот так было всегда, он на этом вырос. Сейчас он взрослый, абсолютно самостоятельный человек, и все его поступки говорят о том, из чего он вырос.
Вот когда он оказался у нас в Томске, а за это спасибо и «Спартаку», и ситуации, и Артему, наш первый и последний такой разговор серьезный был: «Артем, ты приехал сюда играть или доказать всем, что ты игрок?». Только играя можно это сделать, сидя на скамейке никому ничего не докажешь. А играть нужно в интересах команды...
Артем уже тогда обладал этим качеством — уметь продолжить игру. Для него неважно было, где он ее начинает, он всегда умел подстроиться и сыграть с игроками. Уже тогда он легко расставался с мячом, когда это нужно, он мог зацепиться за мяч. И когда мы эту игру настроили, все были довольны. Это как профессионал.
Как человек он в команде очень важная фигура. Да, он почти конфликтный человек, но конфликтует только с теми, у кого немного не хватает чувства юмора. Иногда он на игрока: «Вы чего этого преступника ставите в состав? Он же играет за соперника!» Я же тоже вижу, что он почти прав. Но не в такой же форме!
На тренировках у него конфликты бывают, но без этого куда? Кто-то не так стоял. Но всегда все разрешалось мгновенно, очень быстро. Все понимали, была команда, были ребята, которые быстро все разруливали.
Он в этом смысле абсолютно адекватен. Да, такой накал вокруг него всегда есть, но это не всегда плохо".
Дзюба провел за «Томь» 34 матча и забил 13 голов.
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