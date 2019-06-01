Болельщики "Енисея" признали Зотова лучшим полузащитником команды в минувшем сезоне

Фанаты "Енисея" признали Александра Зотова лучшим полузащитником команды в сезоне-2018/19. Права на 28-летнего игрока принадлежат "Динамо" – он выступал за красноярцев на правах аренды.

– Лучшим центральным полузащитником ФК "Енисей" в РПЛ в сезоне-2018/2019 болельщики признали Александра Зотова! - сообщается в Твиттере красноярцев.

Лучшим центральным полузащитником ФК "Енисей" в РПЛ в сезоне 2018/2019 болельщики признали Александра Зотова! pic.twitter.com/qK92naiqVY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Зотов провел 27 матчей за "Енисей", забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Красноярский клуб занял последнее место в премьер-лиге и вылетел в Олимп-ФНЛ.

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