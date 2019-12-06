Болельщики «Динамо» выразят солидарность с фанатами «Спартака» во время игры с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», фанаты бело-голубых во время выездного матча 19-го тура премьер-лиги против «Зенита» поддержат призыв болельщиков «Спартака».

Ранее объединение «Фратрия» выступило с заявлением, в котором сообщило, что красно-белые покинут трибуну B «Открытие Арены» на 30-й минуте игры с «Ростовом» из-за задержаний болельщиков и запрета на посещение футбола сроком на полтора года для заводящего Валерия «Амиго» Бевза, и предложили всем поступить так же на других встречах тура. При этом не факт, что динамовцы выразят солидарность именно в том формате, который предложили спартаковцы.

Напомним, что сегодня фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» сообщило, что приняло решение покинуть трибуну стадиона «Санкт-Петербург» на 40-й минуте. (Константин Алексеев)

«Фратрия» призвала болельщиков всех команд покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура