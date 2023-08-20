Болельщик «Зенита» объяснил, почему у фанатов возникли проблемы с полицией около стадиона «Спартака»

Болельщик «Зенита» раскрыл подробности инцидента, произошедшего между фанатами команды из Санкт-Петербурга и московской полицией на подъезде к домашнему стадиону «Спартака» перед матчем 5-го тура РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что семь автобусов, на которых болельщики «Зенита» приехали на игру со «Спартаком», подверглись досмотру полицией рядом со стадионом «Открытие Банк Арена».

«Мы приехали к стадиону. Нас уже ожидали наряды ДПС, полная техническая проверка, проверка графика движения и списков пассажиров. Нас также дважды останавливали на трассе в Московской области. Проверяли списки. Были претензии из-за того, что у нас более восьми детей находились в автобусе, и что это организованная перевозка детей. Хотя это таковым не является. Так как у нас все дети, 34 человека, были с законными представителями.

Пассажиры ко всему отнеслись с пониманием. При посадке в автобус сразу всех предупреждали, что нас будут проверять. Кто-то хотел остаться в автобусе, но, поскольку мы уже приехали к стадиону, все пошли гулять», — сообщил болельщик «СЭ».

Также фанат «Зенита» объяснил, чем связан такой строгий техосмотр.

«Как нам сказал представитель полиции, это для нашей же безопасности. Переживают, как мы приехали, как уедем назад. Они сказали, что это не предвзятое отношение, а проверка на безопасность. На мой взгляд, это предвзятое отношение. Полностью.

Человек, который нас проверял в конце сказал: «Ну ладно, ребят, забейте. Все нормально». Если бы у нас были проблемы, как он говорил изначально, нас бы не отпустили. С чем связано это предвзятое отношение? Это лучше у полиции спросить», — добавил болельщик.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 20 августа в Москве и начнется в 19.30.