Боков назвал Чалова лучшим нападающим

Футбольный эксперт Максим Боков назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова лучшим форвардом нынешнего сезона РПЛ.

«Лучший нападающий? Объективно это Чалов. Против него в данной номинации выступают такие монстры. Промеса и Малкома все прочили в лучшие бомбардиры по итогам этого чемпионата. Чалов в своем возрасте очень неплохо играет и сильно повзрослел после приезда из-за границы. Считаю, что пальму первенства в этой номинации надо отдать именно ему. Жду от него еще большего прогресса в следующем сезоне. Кто стал открытием сезона? Может быть, Пиняев. Но я бы отметил еще и Облякова, но не как открытие, а просто выделил бы его. Иван не являлся каким-то суперигроком. Но по своей полезности он заглушит любого футболиста на данный момент. Он забивает и отдает. Не зря Обляков выбрал десятый номер. Его прогресс опять-таки связываю с семейной обстановкой в клубе. А в ней любой может раскрыться и показать результат», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел в составе ЦСКА 39 матчей, забил 21 мяч и отдал шесть результативных передач.