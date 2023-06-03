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Сегодня, 13:14

Боков назвал Чалова лучшим нападающим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Максим Боков назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова лучшим форвардом нынешнего сезона РПЛ.

«Лучший нападающий? Объективно это Чалов. Против него в данной номинации выступают такие монстры. Промеса и Малкома все прочили в лучшие бомбардиры по итогам этого чемпионата. Чалов в своем возрасте очень неплохо играет и сильно повзрослел после приезда из-за границы. Считаю, что пальму первенства в этой номинации надо отдать именно ему. Жду от него еще большего прогресса в следующем сезоне. Кто стал открытием сезона? Может быть, Пиняев. Но я бы отметил еще и Облякова, но не как открытие, а просто выделил бы его. Иван не являлся каким-то суперигроком. Но по своей полезности он заглушит любого футболиста на данный момент. Он забивает и отдает. Не зря Обляков выбрал десятый номер. Его прогресс опять-таки связываю с семейной обстановкой в клубе. А в ней любой может раскрыться и показать результат», — приводит слова Бокова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел в составе ЦСКА 39 матчей, забил 21 мяч и отдал шесть результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005146181_bokov_luchshiy_napadayuschiy_dlya_menya_chalov_on_silno_povzroslel_posle_priezda_iz-za_granicyi
Федор Чалов
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

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