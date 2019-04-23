"Бобкова лижет руку Кокорина". Адвокаты Кокориных и Мамаева пытались убедить судью, что раскадровка драк сделана с нарушениями

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева адвокаты выступили с ходатайством о фальсификации раскадровки видеозаписей двух инцидентов с участием компании игроков утром 8 октября 2018 года. По утверждению защитников подсудимых, названные материалы искажают реальную картину происшествий.

Кокорин, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин, Мамаев и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года в двух драках от компании пострадали сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а потом – чиновник Минпромторга Денис Пак и его знакомый, гендиректор ФГУП "НАМИ" Денис Гайсин.

– Ранее были опрошены свидетели, – обратилась к суду адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. – В частности, оперуполномоченный Сизов, который показал, что получал записи в запечатанном конверте. Конверт был скрыт, была произведена раскадровка. Указанный этап следствия нарушает определенные пункты УПК РФ. Имеет место непроцессуальный доступ к вещественным доказательствам. В протоколе допроса Сизов указал фамилии и инициалы всех участников конфликта, которых ранее он не знал. На суде он не назвал источник этих сведений. Это влечет недопустимость самого доказательства.

Стукалова зачитала пояснения к фотоснимкам, которые сделал Сизов по видеозаписи. Среди них есть такие – "Бобкова лижет руку Кокорина" или "Бобкова сидит на Кокорине и обхватывает ногами Кокорина за спину". По словам адвоката, на указанных фотоснимках ничего из описанного не происходит – и таких примеров у нее много.

Еще один адвокат Кокорина Андрей Ромашов поддержал ходатайство коллеги. И повторил, что данные документы сфальсифицированы.

– На видео четко видно, что Александр Кокорин убирал стул назад. При этом под фотоснимком написано, что он пытается нанести удар повторно. Очевидно, что это не так. Он что, забодать его хотел? – спросил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик

– Это не только фальсификация вещественных доказательств. Это входит в состав 285 статьи: злоупотребление служебным положением, – заметила адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Прокурор Светлана Тарасова парировала:

– Такое ощущение, что мы находимся на передаче "очевидное и невероятное". Только той, где на кону стоят судьбы людей. Сторона защиты старается изо всех сил интерпретировать доказательство в свою сторону. Фотографии имеют отличное качество, это мы могли не раз наблюдать. Безусловно, данный протокол составлялся законно. Протокол будет изучен во время прения сторон. Я против ходатайства.

Судья Елена Абрамова встала на сторону обвинения:

– Отказ в удовлетворении ходатайства. По форме и содержанию отчет соответствует требованиям. Протокол составлен надлежащим образом, оформлен в соответствии с законом. Насколько я понимаю, адвокаты ставят под сомнение достоверность содержания. Данный вопрос будет рассматриваться судом при принятии окончательного решения по данному делу. (Александр Рогулев)

Куда попал стулом Кокорин и что сказал Пак. Live!