"Благодарю за все". Эрнани на русском обратился к "Зениту"

Полузащитник "Зенита" Эрнани, который будет выступать на правах аренды в сезоне-2019/20 за "Парму", опубликовал фотографию в Instagram.

"Спасибо, "Зенит", каждому из моих товарищей по команде, тренерскому штабу, административному персоналу, всем людям, работающим в клубе, и болельщикам за эти два с половиной года проведенных вместе. Давай Зенит. Благодарю за все", – подписал фото Эрнани.

В минувешм сезоне бразилец провел 29 матчей за "Зенит", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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