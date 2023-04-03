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Сегодня, 20:10

Бизнесмен Садыгов заявил, что в России мало хороших тренеров

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Химки» сменили четыре тренера за один сезон.

«Все же учатся на своих [ошибках]... Это футбол. В «Урале», например, тренер сменился, в «Сочи» поменялся. В «Краснодаре» — тоже. Не так много профессиональных тренеров. Их очень мало. Сложно найти. Футболистов гораздо больше», — сказал Садыгов «СЭ».

Сегодня, 3 апреля, подмосковный клуб объявил об отставке Гогниева. Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью с Туфаном Садыговым читайте здесь.

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РПЛ
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Бизнесмен Садыгов считает позитивной работу Гогниева в «Химках»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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