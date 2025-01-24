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Сегодня, 21:36

Бителло, скорее всего, прибудет на сбор «Динамо» в субботу

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Полузащитник «Динамо» Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», если не случится непредвиденных обстоятельств, то Бителло приедет в расположение «Динамо» в Катаре в субботу, 25 января. Свою роль сыграла твердая и юридически выверенная позиция бело-голубых — футболист вышел на связь с «Динамо» через несколько часов после того, как было разослано письмо в бразильские клубы с извещением, что Бителло не получал разрешения на проведение переговоров, это чревато последствиями.

13 января сообщалось, что 25-летний футболист не прилетел на сборы бело-голубых, оставшись на родине. По данным СМИ, бразилец ведет переговоры о переходе в «Ботафого».

23 января «СЭ» сообщил, что Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения.

Полузащитник выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 10 результативных передач.

ФК Динамо (Москва)
Бителло
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Бителло

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