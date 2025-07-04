Бистрович назвал уход Николича из ЦСКА неожиданным: «Если бы Марко остался, то и я бы продлил контракт»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе главного тренера команды Марко Николича.

— Как отреагировал на уход Николича из ЦСКА?

— Для нас всех это стало неожиданностью. Он позвонил мне за день до того, как об этом объявили. Думаю, лучше он сам расскажет о своем решении... В команде все были уверены, что продолжим работать вместе и бороться за чемпионство в следующем сезоне.

— Получается, решение Марко повлияло на твое будущее?

— Если бы Марко остался, то и я бы продлил контракт с ЦСКА. Он говорил, что хотел сохранить меня в команде, видел в составе. Когда Николич ушел, я понял, что мои шансы остаться в ЦСКА минимальны. Но это футбол — ты не знаешь, что случится завтра, — сказал Бистрович «СЭ».

Николич руководил ЦСКА в сезоне-2024/25. По итогам сезона ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.