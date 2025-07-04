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Бистрович назвал уход Николича из ЦСКА неожиданным: «Если бы Марко остался, то и я бы продлил контракт»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе главного тренера команды Марко Николича.

— Как отреагировал на уход Николича из ЦСКА?

— Для нас всех это стало неожиданностью. Он позвонил мне за день до того, как об этом объявили. Думаю, лучше он сам расскажет о своем решении... В команде все были уверены, что продолжим работать вместе и бороться за чемпионство в следующем сезоне.

— Получается, решение Марко повлияло на твое будущее?

— Если бы Марко остался, то и я бы продлил контракт с ЦСКА. Он говорил, что хотел сохранить меня в команде, видел в составе. Когда Николич ушел, я понял, что мои шансы остаться в ЦСКА минимальны. Но это футбол — ты не знаешь, что случится завтра, — сказал Бистрович «СЭ».

Николич руководил ЦСКА в сезоне-2024/25. По итогам сезона ЦСКА занял третье место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России.

Кристиян Бистрович.«Если бы Николич остался, я бы продлил контракт». Интервью Бистровича после ухода из ЦСКА
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Кристиян Бистрович
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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