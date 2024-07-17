Источник: «Галатасарай» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Вендела
Представители «Галатасарая» приступили к переговорам с руководством «Зенита» по трансферу полузащитника Вендела, сообщает инсайдер Невзат Дендар.
По данным источника, сам футболист готов стать игроком стамбульской команды и ждет, когда клубы согласуют детали контракта.
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может уйти в «Галатасарай» в случае перехода в питерскую команду полузащитника «Торино» Ивана Илича.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2020 года.
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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16
|Акрон
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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