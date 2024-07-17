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Сегодня, 11:06

Источник: «Галатасарай» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Вендела

Виктория Кравченко
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представители «Галатасарая» приступили к переговорам с руководством «Зенита» по трансферу полузащитника Вендела, сообщает инсайдер Невзат Дендар.

По данным источника, сам футболист готов стать игроком стамбульской команды и ждет, когда клубы согласуют детали контракта.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец может уйти в «Галатасарай» в случае перехода в питерскую команду полузащитника «Торино» Ивана Илича.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Полузащитник выступает за «Зенит» с 2020 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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