Bild: Шюррле отправил частный самолет в Москву для Тедеско и группы одноклубников

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог тренерам и игрокам красно-белых покинуть Россию в условиях запрета на пересечение границ, сообщает Bild. Хавбек направил частный самолет из Берлина в Москву, на котором смогли улететь главный тренер Доменико Тедеско, тренер вратарей Макс Урванчки, а также футболисты Самюэль Жиго, Гус Тил и Алекс Крал.

Другого пути покинуть страну у них не было: все регулярные рейсы были отменены, бронь аннулирована.

— Мы обращались в посольство Германии, но смогли дойти только до охранника. Он дал нам номер горячей линии. Там нам тоже не помогли, — рассказал Урванчки. — Самолет стоял на полосе со включенными двигателями полтора часа, нам не давали разрешения на взлет. Незадолго до полуночи мы смогли вылететь и приземлились в Берлине около двух часов.