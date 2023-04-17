Биджиев считает, что эпизод с отменой пенальти в ворота «Зенита» был спорным

Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев высказался о матче 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (0:0).

«Матч имел большую важность для «Ростова» в плане борьбы за серебряные медали. Настрой у ростовчан был запредельный, но и «Зенит» тоже очень серьезно вышел на эту игру. В принципе, матч получился достаточно плотным. Обе команды старались играть строго в обороне и создали моменты у чужих ворот, однако не смогли их реализовать. Достаточно спорным был эпизод с назначением пенальти и его отменой после просмотра повтора ВАР. Если бы «Ростов» забил на последней минуте, то, конечно, это было бы для него вообще здорово. В целом, я считаю, результат по игре. Матч был равный, если так взять», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Биджиева.

После 23 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Ростов» находится на второй строчке (46 очков).