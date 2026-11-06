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Тренер «Зенита» Семак: «Роналду — один из величайших футболистов, феноменальный бомбардир»

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

5 ноября 41-летний форвард объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, за которую выступал с 2003 года.

«Это один из величайших футболистов, феноменальный бомбардир. Есть футболисты, которые умеют на каком-то невероятном уровне штамповать мячи. Конечно, это величайший игрок нашего времени. Время идет, оно никого не щадит. Пришло время, наверное, и для него, как он посчитал, отказаться от сборной в виду тех или иных причин. Хочу пожелать ему дальнейших успехов. Заканчивать с футболом он не собирается. Дай бог ему здоровья, радовать его болельщиков и почитателей во всем мире как можно дольше», — приводит слова Семака ТАСС.

Криштиану Роналду.«Лучший футболист всех времен». Пепе, Неймар и другие звезды отреагировали на уход Роналду из сборной

Роналду — рекордсмен по количеству матчей (234) и голов (146) за национальную команду. Вместе со сборной Португалии нападающий стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций (2018/19, 2024/25).

Источник: ТАСС
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Криштиану Роналду
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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 7
П
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Педро

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 6
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Зенит

 4
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И К Ж
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