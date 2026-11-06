Тренер «Зенита» Семак: «Роналду — один из величайших футболистов, феноменальный бомбардир»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

5 ноября 41-летний форвард объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, за которую выступал с 2003 года.

«Это один из величайших футболистов, феноменальный бомбардир. Есть футболисты, которые умеют на каком-то невероятном уровне штамповать мячи. Конечно, это величайший игрок нашего времени. Время идет, оно никого не щадит. Пришло время, наверное, и для него, как он посчитал, отказаться от сборной в виду тех или иных причин. Хочу пожелать ему дальнейших успехов. Заканчивать с футболом он не собирается. Дай бог ему здоровья, радовать его болельщиков и почитателей во всем мире как можно дольше», — приводит слова Семака ТАСС.

Роналду — рекордсмен по количеству матчей (234) и голов (146) за национальную команду. Вместе со сборной Португалии нападающий стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций (2018/19, 2024/25).