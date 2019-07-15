"Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком "Спартака". Джано Ананидзе признался красно-белым в любви

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе в своем Instagram опубликовал пост о 10-летнем юбилее дебюта в составе московского клуба. В этот день в 2009 году 16-летний грузинский футболист вышел на поле в матче Кубка России против "Краснодара" и на 90-й минуте забил победный мяч.

- Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком "Спартака" и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба! – написал Ананидзе. – Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня! "Спартак" – моя жизнь. И буду делать все, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи еще впереди. Я люблю вас, красно-белые!

26-летний Ананидзе провел за "Спартак" 137 матчей во всех турнирах и забил 16 голов. За это время полузащитник дважды уходил в аренду в другие клубы: он играл в "Ростове" в сезоне-2013/14, а в весенней части прошлого сезона – в "Крыльях Советов". Летом легионер вернулся в "Спартак" и принял участие в субботнем матче 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0).