12:46 | Футбол — РПЛ

Безбородов рассудит "Оренбург" и "Ахмат"

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Судья Владислав Безбородов в связи с травмой Кирилла Левникова будет главным арбитром в матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург""Ахмат", информирует официальный сайт РФС.

Полный состав из бригады арбитров и инспектора теперь выглядит так:

08 апреля (понедельник)

"Оренбург" – "Ахмат": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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Оренбург - Ахмат

 

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https://www.rfs.ru/news/209476

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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