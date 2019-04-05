Безбородов рассудит "Оренбург" и "Ахмат"

Судья Владислав Безбородов в связи с травмой Кирилла Левникова будет главным арбитром в матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Ахмат", информирует официальный сайт РФС.

Полный состав из бригады арбитров и инспектора теперь выглядит так:

08 апреля (понедельник)

"Оренбург" – "Ахмат": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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