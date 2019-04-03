Виталий Мешков обслужит дерби "Спартак" – ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Спартак" – ЦСКА обслужит Виталий Мешков.
6 апреля (суббота)
"Анжи" – "Динамо": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор – Фейзудин Эрзиманов (Московская область).
"Краснодар" – "Крылья Советов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).
"Спартак" – ЦСКА: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
7 апреля (воскресенье)
"Уфа" – "Ростов": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Артур Федоров (Петрозаводск); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
"Урал" – "Енисей": судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
"Рубин" – "Арсенал": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Иван Сараев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).
"Локомотив" – "Зенит": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
8 апреля (понедельник)
"Оренбург" – "Ахмат": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).