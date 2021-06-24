Березуцкий назвал единственную проблему Васина

Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер «Краснодара» Василий Березуцкий в программе «Сычев подкаст» оценил уровень мастерства Виктора Васина и Кайо.

— Кайо и Виктор Васин. Кто из них попал бы в твою символическую сборную?

— По привозам или все-таки действительно по игре? Витя Васин — очень хороший футболист. И когда мы заканчивали, он по своему уровню был прямо за нами, если сравнивать его с остальными игроками обороны премьер-лиги. Единственные его проблемы — это травмы. После них он очень тяжело восстанавливался. Но сейчас он, вроде, выправился, во второй части сезона играл. Но нужно понимать, что после тяжелых травм, чтобы вернуть себе оптимальную форму порой нужно год или полтора.

— А Кайо?

— Это абсолютно другой игрок. У него сумасшедшие физические данные. По амплуа он не центральный защитник. Давайте посмотрим, что будет дальше.

В сезоне-2020/21 Васин провел 17 матчей за ЦСКА во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи и 4 желтых карточки.