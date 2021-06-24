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Василий Березуцкий: «Дивеев может вырасти в защитника мирового уровня»

21:10
Игорь Дивеев. Фото UEFA.com
Игорь Дивеев. Фото UEFA.com
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Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер «Краснодара» Василий Березуцкий в программе «Сычев подкаст» отметил большой потенциал Игоря Дивеева.

— У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса.

— Мирового?

— Да. Но здесь, как правило, все зависит от футбольного интеллекта. От того, как он будет выполнять тактические требования тренера.

— Есть понимание, что после вашего поколения у нас нет защитников...

— Да так всегда говорили. Когда уходили Онопко или Горлукович. Подождите. Еще вырастут. Есть Евгеньев, есть Дивеев. Подождем.

21-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В составе сборной России он провел 3 матча на Евро-2020, но не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/7JgIc6GsZnk

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