Василий Березуцкий: «Дивеев может вырасти в защитника мирового уровня»
Бывший защитник ЦСКА, а ныне тренер «Краснодара» Василий Березуцкий в программе «Сычев подкаст» отметил большой потенциал Игоря Дивеева.
— У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса.
— Мирового?
— Да. Но здесь, как правило, все зависит от футбольного интеллекта. От того, как он будет выполнять тактические требования тренера.
— Есть понимание, что после вашего поколения у нас нет защитников...
— Да так всегда говорили. Когда уходили Онопко или Горлукович. Подождите. Еще вырастут. Есть Евгеньев, есть Дивеев. Подождем.
21-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В составе сборной России он провел 3 матча на Евро-2020, но не отметился результативными действиями.
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