Березовский отметил, что болезнь игроков не будет отговоркой для «Сочи» в случае неудачи в матче с «Рубином»

И.о. главного тренера «Сочи» Роман Березовский поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России против «Рубина». Он отметил, что болезнь, которую перенесли многие игроки и работники клуба, не должна быть отговоркой.

— Болезнь? Конечно, это очень сказалось на подготовке, — сказал Березовский в эфире канала «Матч премьер». — Многие игроки подошли к тренировочному процессу буквально за два дня до игры. Работа нашего медицинского штаба ускорила эти процессы. Мы готовы к игре. В этом матче не должно быть никаких отговорок по поводу этих событий.

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